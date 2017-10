Räumungsverkauf bei „en Vogue“ Reaktion auf Entwicklung der Westerkappelner City

Westerkappeln. Im November steht das zehnte Firmenjubiläum an. Doch Andrea Hindersmann und Gaby Kramer ist nach Feiern nicht zumute. Sie schließen ihr Geschäft. Der Räumungsverkauf bei „en Vogue – lebensart & impressionen“ hat begonnen.

„Wir hören nicht auf, weil uns das hier keinen Spaß mehr macht“, sagt Gaby Kramer auch im Namen ihrer Schwester Andrea Hindersmann, mit der sie das Geschäft seit einem Jahrzehnt gemeinsam führt. „Es liegt ganz klar an der Entwicklung des Ortskerns.“

Und diese ist nach ihrer Meinung negativ. „Als wir angefangen sind, war das hier noch super“, erzählt Kramer und erinnert an verschiedene Bekleidungsgeschäfte, den Quelle-Shop, die Schlecker-Filialen, den Kindermoden-Laden „Pinocchio“ oder die Geschenkboutique „Wünsch Dir was“. Alles weg, nicht mehr viel da. „Mit dem Umzug von Edeka ist das dann ganz massiv eingebrochen“, bedauert Kramer. „Neue Parkplätze bringen da nichts.“

Also ziehen Andrea Hindersmann und sie jetzt die Reißleine. Auf 100 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet die Kunden eine breite Auswahl an Dekorationen, Wohnaccessoires, Geschenkideen und Kleinmöbeln. „Es sind sicher so einige Highlights und Lieblingsstücke zu interessanten Preisen dabei“, rührt Kramer die Werbetrommel für den Ausverkauf an der Kreuzstraße 3.

Ein genaues Datum für den letzten Öffnungstag stehe noch nicht fest. „Wir sind auf jeden Fall noch beim Moonlight-Shopping dabei“, betont die Geschäftsfrau, die dieses Event der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHGW) mit ihrer Schwester organisiert.