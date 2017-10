Neue Saison beginnt am 11. Oktober Zum Kiku-Jubiläum in Westerkappeln gibt es ein Best-of

Westerkappeln. Ellen Kutschwalski und Horst Meyer sind ganz entspannt. Sie freuen sich, dass die Westerkappelner Kinderkultur 25 wird und beim kleinen und großen Publikum immer noch beliebt ist. Um den runden Geburtstag zu feiern, haben die Kiku-Organisatoren der ersten Stunde für die am 11. Oktober beginnende Saison ein Best-of ihrer eigenen Lieblings-Figurentheater und -Stücke zusammengestellt.

Dass die 25. Spielzeit, wie angekündigt, die Letzte war, die sie vorbereitet haben, blenden sie erst einmal aus. Keine Zeit für trübe Gedanken und Wehmut, dafür viel Vorfreude auf sechs tolle Kiku-Nachmittage und auf einen Abend, den sich das Duo selbst zum Silbernen zum Geschenk gemacht hat. Am Ende der Kiku-Saison 2017/18 gibt es am 19. April als Zugabe noch einmal die „Die Bert Engel Show“ mit Matthias Brodowy und Detlef Wutschik, die schon zum 20-jährigen Kiku-Bestehen für ein volles Haus gesorgt haben.

Spielzeit für die Kinderstücke ist wie in den vielen Jahren zuvor jeweils mittwochs ab 15.30 Uhr.

Los geht es am 11. Oktober mit dem Hille-Puppille-Theater aus Dülmen und dem Stück „Freunde“, in dem der dicke Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser lernen, dass auch Freunde manchmal streiten.

Am 8. November zeigt das Hamburger „Ambrella-Figurentheater noch einmal, wie „Die Stadtmaus und die Landmaus“ ein gemeinsames Zuhause suchen.

„Weihnachten mit den Schmuddels“ spielt am Nikolaustag das Turbo Prop Theater aus Dortmund und stellt mit seiner Inszenierung eindrucksvoll unter Beweis, dass auch Besen, Bürste und Mop Weihnachten feiern können.

Das Kiku-Jahr 2018 startet am 17. Januar mit dem Hannoveraner Theater „Die Complizen“ und dem frechen kleinen Raben Socke. „Alles rabenstark“, findet nicht nur der komische Vogel.

„Die Himmelsleiter“ bringt am 14. Februar das Theater Traumbaum aus Bochum mit nach Westerkappeln. Es hat eine Antwort auf die Frage, ob Geld allein glücklich macht.

Das Theater Pappmobil aus Herne lässt am 14. März das „Rumpelstilzchen“ auf die Kiku-Besucher los. Und Ellen Kutschwalski könnte sich trotz aller Vorfreude vorstellen, dass bei ihr zur letzten Vorstellung dann doch noch ein wenig Wehmut aufkommt.

Alle Theaterfreunde, die Lust auf das 25. bärenstarke Kinderkulturprogramm haben, können ab Donnerstag, 5. Oktober, Abo-Blocks in der Grundschule am Bullerdiek kaufen. Das Sekretariat ist montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Erwachsene und das erste Kind einer Familie zahlen für die sechs Vorstellungen jeweils 14 Euro. Jedes weitere Kind der Familie zahlt neun Euro. Die Abo-Blocks sind auch noch am ersten Theaternachmittag am Mittwoch, 11. Oktober ab 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums im Angebot. Wer kein Abo möchte, zahlt drei Euro pro Vorstellung. Gruppenkarten kosten 2,50 Euro pro Vorstellung.

Ermäßigungen können in dringenden Fällen auf Nachfrage bei der Schulleitung der Grundschule und den Leitungen der Kindertageseinrichtungen gewährt werden.

Die Veranstalter weisen außerdem darauf hin, dass Kinder unter sechs Jahren von Erwachsenen begleitet werden sollten.