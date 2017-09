Weniger Jugendliche arbeitslos Wirtschaft im Tecklenburger Land nimmt Fahrt auf

Tecklenburger Land. Nach einem leichten Anstieg im August ist die Arbeitslosigkeit in der Region im September wieder deutlich zurückgegangen.

Die Arbeitslosenquote sank für die Geschäftsstelle Ibbenbüren der Agentur für Arbeitsowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Vergleich zum September 2016 um 0,2 auf 3,4 Prozent. Das ist deutlich unter dem Durchschnitt des Kreises Steinfurt (4,3 Prozent).

Jugendliche profitieren vom Rückgang

2103 Frauen und Männer waren im September in der Region Ibbenbüren arbeitslos gemeldet. Das waren 116 Personen weniger als im August. Knapp zwei Drittel der Betroffenen sind mehr als zwölf Monate arbeitslos.

Von der zuletzt guten wirtschaftlichen Entwicklung am Arbeitsmarkt profitierten auch im Tecklenburger Land vor allem Jugendliche und junge Erwachsene: 91 der 116 Personen, die aus der Arbeitslosenstatistik entlassen wurden, sind jünger als 25 Jahre. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen liegt damit bei nur noch 13,5 Prozent.

Unternehmen suchen Arbeitskräfte

Leicht rückläufig war im September auch die Zahl der arbeitslosen Ausländer (669), wenngleich es gegenüber 2016 eine erhebliche Zunahme um rund 30 Prozent gibt, was im Wesentlichen durch die Beschäftigungssuche von Flüchtlingen bedingt sein dürfte. „Unternehmen sind nach wie vor auf der Suche nach neuen Arbeitskräften“, bilanziert Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine. „Der Rückgang der Arbeitslosenzahl ist somit nicht nur auf saisonale Effekte zurückzuführen, sondern auch auf eine verstärkte Nachfrage nach Mitarbeitern. Das gilt insbesondere für gut qualifizierte Leute.“

Der Bestand an bei der Agentur in Ibbenbüren gemeldeten offenen Arbeitsstellen ist im September um 24 auf 710 gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat gibt es sogar ein Plus von 133 freien Jobs. Zwilling betont in diesem Zusammenhang, dass auch Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch Weiterbildungsmaßnahmen verbessern könnten.