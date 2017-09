Zäsur im Volksbank-Aufsichtsrat Meyer und Nordsiek in Westerkappeln verabschiedet

Westerkappeln. Als Karl-Heinz Meyer erstmals gewählt wurde, war die Bankenlandschaft im Kreis Steinfurt noch eine gänzlich andere. Der Zusammenbruch des „Neuen Marktes“, Finanzkrise, Fusionswellen – all das ist zwar nicht spurlos an der Volksbank Westerkappeln-Wersen vorbeigegangen. „Wir sind aber eine kleine Bank geblieben“, sagt Meyer. Nun geht er.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates verlässt das Gremium mit dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Am Mittwochabend wurde er anlässlich der Generalversammlung der Volksbank für seine Verdienste mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes ausgezeichnet. Vor 24 Jahren war Karl-Heinz Meyer in den Aufsichtsrat berufen worden, die vergangenen zehn Jahre war er dessen Vorsitzender und stets ein Fürsprecher der Eigenständigkeit.

Meyer war am Mittwoch nicht der einzige, der eine Silberne Ehrennadel und Urkunde aus den Händen von Tobias Jasper vom Genossenschaftsverband – Verband der Regionen entgegennahm. Auch Wilhelm Nordsiek wurde ausgezeichnet. 22 Jahre lang gehörte der Landwirt aus Velpe dem Aufsichtsrat an und ist nun auf persönlichem Wunsch vorzeitig ausgeschieden. „Beide waren länger für unsere Volksbank tätig als der amtierende Vorstand“, würdigte Vorstandsmitglied Anita Kipp die ehrenamtlichen Verdienste . Deren Nachfolge wurde einstimmig von der Generalversammlung geregelt: Für Meyer wurde Christoph Goda (selbstständiger Zimmermann und Dachdecker, 42 Jahre alt) gewählt. Für Nordsiek rückte Tanja Eickhorst nach. Die Amtszeit der 45-jährigen Geschäftsführerin der Eickhorst GmbH & Co. KG und beträgt aber zunächst nur zwei Jahre. Turnusgemäß wurde Axel Schoppmeier (53) für weitere sechs Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.