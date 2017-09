Abitur doch in Westerkappeln Standort für Oberstufe der Gesamtschule beschlossen

Lotte/Westerkappeln. Die Oberstufe der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln soll jetzt doch in Westerkappeln eingerichtet werden. Das hat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Lotte-Westerkappeln am Dienstagabend in Wersen einstimmigbeschlossen.

„Schule ist immer in Bewegung“, hatte Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer vor drei Jahren im Zusammenhang mit der Standortfrage für die Oberstufe der Gesamtschule erklärt und nicht ausgeschlossen, dass an der einen oder anderen Stelle Beschlüsse noch korrigiert werden müssten. Genauso ist es jetzt gekommen. Die Oberstufe soll jetzt doch in Westerkappeln eingerichtet werden. Eine anderslautende Entscheidung aus dem November 2014 zugunsten des Standortes Wersen in der Gemeinde Lotte ist aufgehoben worden.

„Die Entwicklung hat uns überrannt“, begründete Große-Heitmeyer die neuerliche Kehrtwende, der einige Beratungen hinter verschlossenen Türen vorausgegangen waren.

Im ursprünglichen Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung für die Gesamtschule war Westerkappeln als Standort für die Oberstufe festgelegt worden. Nicht zuletzt auf Wunsch der Schulleitung, die pädagogische Gründe ins Feld geführt hatte, sprach sich die Verbandsversammlung später aber doch für Wersen aus.

Platz für Erweiterung

Mittlerweile hat jedoch auch die Schulleitung wieder umgedacht – vor allem, weil die Gesamtschule dauerhaft fünfzügig sein wird. Im Auftrag des Zweckverbandes war die Schulentwicklung dieses Jahr deshalb noch einmal auf den Prüfstand gestellt worden. Dabei ist herausgekommen, dass ab dem Schuljahr 2022/23 – wenn die Gesamtschule von Klasse 5 bis 13 komplett ist – sechs Klassen- und Nebenräume fehlen werden. Erste Planungen von Architekten haben ergeben, dass diese zusätzlich erforderlichen Räume nicht zur Gänze in Wersen gebaut werden können. In Westerkappeln gibt es dagegen genug Platz für eine Erweiterung. Überdies wird das Umfeld mit Schulhof und Bushaltestellen in Westerkappeln positiver bewertet.

Pädagogische und schulorganisatorische Gründe

„Beide Kommunen mussten nicht lange streiten“, betonte der Lotter Bürgermeister Rainer Lammers als Verbandsvorsteher. Der Umstand, dass die Schulleitung auch aus pädagogischen und schulorganisatorischen Gründen die Einrichtung der Oberstufe in Westerkappeln befürworte, „hat uns überzeugt“, sagte Friedhelm Lange, CDU-Ratsherr in Lotte.

Mittelstufe bleibt in Wersen

Momentan werden die Schülerinnen und Schüler des siebten und achten Jahrgangs in Westerkappeln beschult, die Kinder der fünften und sechsten Klassen in Wersen. Ab dem kommenden Jahr werden die neuen Fünftklässler immer in Westerkappeln eingeschult. Und ab dem Schuljahr 2022/23 werden die Klassen 5,6 und 7 sowie die gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgängen 11, 12, 13 in Westerkappeln unterrichtet. Nur die Mittelstufe (Klassen 8, 9 und 10) bleibt dann in Wersen.

Weil die Schulgebäude Eigentum der jeweiligen Gemeinde sind, müssen die Kosten für eine Erweiterung der Oberstrufe von der Gemeinde Westerkappeln alleine getragen werden. „Es ist aber so, dass der Schulzweckverband eine Miete hierfür an die Gemeinde zahlt“, erläuterte Große-Heitmeyer auf Nachfrage. Der Schulzweckverband bekomme dieses Geld wiederum von beiden Kommunen in Form einer Umlage finanziert. Die Umlage richte sich nach den Wohnorten der Schüler. Derzeit liege die Quote bei 50 Prozent Lotte und 50 Prozent Westerkappeln.

„Ich bin froh, dass wir jetzt endlich Klarheit haben, wohin die Oberstufe kommt“, sagte der stellvertretende Schulleiter Stefan Verleman auf Nachfrage. „Jetzt können wir mit der konzeptionellen Vorbereitung beginnen.“ Dazu gehört auch die Frage, mit welchem Gymnasium in der Umgebung die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln künftig kooperieren wird. Eine Tendenz gebe es noch nicht. „Da müssen wir uns vielleicht auch von der Bezirksregierung beraten lassen“, meinte Verlemann.