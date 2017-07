Unfall mit gestohlenem Roller Diebesgut landet in Westerkappelner Straßengraben

Die Polizei nimmt Hinweise zu Diebstahl und Unfall entgegen. Symbolfoto: Michael Gründel

Westerkappeln. In der Ostpreußenstraße in Westerkappeln ist am Wochenende ein blauer Motorroller der Marke Baotian gestohlen worden. Am Montag wurde der Roller in einem Straßengraben gefunden.

Laut Polizei passierte der Diebstahl zwischen Freitag, 28. Juli, 19.30 Uhr, und Samstag, 29. Juli, 7.20 Uhr. Eine Täterbeschreibung liege nicht vor, teilt die Polizei weiter mit. Der Motorroller sei am Montagmorgen in einem Graben an der Sandstraße in Osterbeck gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter mit dem Fahrzeug einen Unfall hatte. Wahrscheinlich habe er in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle verloren. Der Motorroller ist beschädigt. Der Halter habe Anzeige erstattet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 05451/5914315 entgegen.