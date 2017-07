Kleine Mümmler, große Sprünge Westerkappelner Kanin-Hop-Gruppe bei Meisterschaften

Westerkappeln. Ein kleiner Resthof weit draußen, in Seeste: Vor dem Dielentor stehen in Reih und Glied kleine, bunte Hindernisse. Vor der ersten Hürde hat Katie Creed an diesem sonnigen Vormittag Socke in Position gebracht.

Socke ist ein Zwergwidder-Kaninchen, schwarz-weiß gefleckt und, wie ihre Besitzerin unumwunden einräumt, „recht fett“. Die überflüssigen Pfunde sind aber offenbar kein Handicap für Socke. Im Gegenteil: Nachdem sie die kleinen Stangen des ersten Hindernisses einmal kurz beschnuppert hat, setzt sie aus dem Stand zum Sprung an und landet galant auf der anderen Seite. Ein paar Hoppelsprünge weiter und Socke erreicht die nächste Hürde. In nur wenigen Minuten hat das Kaninchen den gesamten Parcours bewältigt, der an einen Spring-Parcours für Pferde in Mini-Format erinnert. Katie Creed nimmt Socke auf den Arm und streichelt sie zur Belohnung.

Starke Konkurrenz

Das Duo gehört zur Kanin-Hop-Gruppe des Kaninchenzuchtvereins Mettingen W 817. Für die Vierbeiner ging es am vergangenen Samstag weniger um Möhren, als vielmehr um Medaillen: Mit ihrer Leiterin Kerstin Creed sind die Mädchen mit ihren Kaninchen zu den Deutschen Meisterschaften im Kanin-Hop des Zentralverbandes der Deutschen Rasse-Kaninchenzüchter in Bremen gefahren. Mit einer Medaille kamen sie leider nicht nach Hause. „Die Konkurrenz ist einfach zu stark“, erklärt Kerstin Creed.

Mit fliegenden Ohren

Am Start war auch Alina Creed mit ihrem Zwergwidder-Kaninchen Lolly. Anders als Socke hat Lolly eine gute Figur. Sie ist fit, verharrt beim Training in Seeste nur wenige Sekunden – wie in Gedanken versunken und mümmelnd – vor der ersten Hürde. Dann hopst sie mit fliegenden Ohren los. Alina Creed, die das Kaninchen locker an der Leine führt, muss sich sputen, um hinterherzukommen.

Die 17-Jährige gehört zusammen mit Maira Beyer zu den erfolgreichsten Kanin-Hop-Sportlerinnen in der Gruppe. Die beiden Mädchen hatten sich bei verschiedenen Turnieren im Vorfeld für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

„Bei dem Sport können sich die Mädchen sehr gut mit ihren Kaninchen beschäftigen“, erläutert Kerstin Creed.

Strenge Regeln

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Kanin-Hop-Gruppen in den Kaninchenzuchtvereinen des Landes entstanden. Bei den Wettbewerben gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Die Hindernisse sind zwischen 25 und 45 Zentimeter hoch und bis zu 70 Zentimeter weit. Wer sein Tier dreimal anstupsen muss, um es aufs Hindernis zu führen, bekommt einen Punktabzug. Und natürlich geht es in den Wettbewerben auch um die benötigte Zeit. Dreht sich einer der Mümmler um und läuft in Richtung Startpunkt oder verlässt er den markierten Parcoursbereich, werde er disqualifiziert, erläutert Kerstin Creed, die selbst bei Kanin-Hop-Wettbewerben als Schiedsrichterin im Einsatz ist.

Bloß kein Zwang

Zu den Deutschen Meisterschaften war sie mit Johnny gereist. Das Hasenkaninchen ist hoch gewachsen und könnte, wenn es wollte, die Hürden mühelos überwinden. Aber Johnny scheint ein eher lässiger Typ zu sein mit allerlei Flausen im Kopf. Jedenfalls reißt er eine Hürde nach der nächsten, wohl aus Unaufmerksamkeit, wie seine Besitzerin Kerstin Creed vermutet.

Zwingen lasse sich ein Tier aber auch nicht, ist die Kaninchenzüchterin überzeugt. „Entweder es macht ihm Spaß oder nicht.“ Und manche Kaninchen seien eben sportlicher als andere. Übertriebener Ehrgeiz sei ohnehin nicht angebracht: „Das Kaninchen springt nur, wenn es springen will, und nicht, wenn es der Mensch möchte.“

Kanin-Hop gilt in Deutschland noch als exotisch, obwohl es bundesweit bereits mehrere Vereine gibt, die sich regelmäßig miteinander messen. Erfunden wurde die Sportart vor über 25 Jahren in Dänemark und Schweden.