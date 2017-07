Feldtage am Traktorenmuseum Wummernde Motoren und Ernte nach alter Art in Düte

Weizenernte nach alter Art im Traktorenmuseum Westerkappeln: Das Korn muss sorgfältig aufgepackt werden.Foto: Astrid Springer

Westerkappeln. Kräftiges Wummern und Stampfen kündeten dieser Tage in Westerkappeln-Düte die Feldtage des Traktorenmuseums an. Allen voran dröhnte der große Deutz-Stationsmotor von 1936, den Horst Kellermeyer gekonnt in Schwung brachte. An der frühen Technik erfreuten sich Jung und Alt. Besonders beliebt: die alten Traktoren.