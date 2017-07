Mit Eisenstange Wohnung gestürmt Freiheitsstrafen für Westerkappelner unumgänglich

Westerkappeln/Tecklenburg. Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung: Zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilte der Richter des Amtsgerichts Tecklenburg einen Vater aus Westerkappeln und seine zwei Söhne.

Für den Westerkappelner und seine Söhne steht einiges auf dem Spiel. Der Vater hat Angst, mit einer Freiheitsstrafe im Führungszeugnis sein ehrenamtliches Engagement nicht weiter ausüben zu können. Sein Sohn fürchtet, nicht als Ausbilder tätig werden zu können.

Strafen notwendig

Für den Richter am Amtsgericht Tecklenburg war nach der Beweisaufnahme dennoch klar, dass Freiheitsstrafen notwendig seien, um die gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung zu ahnden. Der Vater bekam ein Jahr, die Söhne jeweils acht Monate. Das Gericht setzte die Strafen für drei Jahre zur Bewährung aus. Zudem müssen die drei Männer eine Geldauflage von jeweils 1000 Euro zahlen. Ein 20-jähriger Sohn der Familie war bereits im Mai vom Jugendschöffengericht Ibbenbüren zu Sozialstunden und zur Zahlung von 800 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden.

Mit Eisenstange Wohnung gestürmt

Ebenso wie das Amtsgericht Tecklenburg am Freitag hatte das Ibbenbürener Gericht den Anklagevorwurf bestätigt gesehen. Danach waren der heute 48-Jährige und seine drei Söhne zwischen 20 und 27 Jahren im März 2016 mit einer Eisenstange bewaffnet in eine Wohnung in der Kreuzstraße in Westerkappeln gestürmt und auf den 22-jährigen Mieter und seine Gäste losgegangen. Hintergrund der Attacke soll die Weigerung des jungen Mannes gewesen sein, das Portemonnaie mit 300 Euro und Papieren herauszurücken, das einer der Söhne am Vortag bei ihm vergessen hatte. Während ein Gast Prellungen am Arm erlitt, trug der 22-Jährige eine Gehirnerschütterung und eine fünf Zentimeter lange Platzwunde an der Stirn davon. Noch heute habe er Kopfschmerzen und sei in ärztlicher Behandlung, sagte der Zeuge am Freitag vor Gericht aus.

Reue kommt zu spät

„Das war eine total dämliche Idee, ich hätte stattdessen deeskalierend einwirken sollen“, zeigte sich der Familienvater reuig, und auch die Söhne haben inzwischen eingesehen, dass Selbstjustiz gar nicht gehe. Was der Auslöser war für das Verhalten, das die Staatsanwältin als „geplante Abreibung“ beschrieb, konnten die Männer, die bisher strafrechtlich nicht Erscheinung getreten waren, nicht erklären. Eigentlich hätten sie mit Eisenstange und Handschuhen nur eine Drohkulisse aufbauen wollen, als sie an der Tür in der Kreuzstraße klingelten. Sie versicherten, dass es ihnen leid tue, dass die Situation aus dem Ruder gelaufen sei. „Nachvollziehbar, wenn auch unsäglich dämlich“, sagte der Verteidiger über das Auftreten seines Mandanten und seiner Söhne am Tattag. Er sah einen minderschweren Fall und sprach sich für eine Geldstrafe aus.

Gegen Wild West auf der Straße

Dem schloss sich das Gericht nicht an. Die Angeklagten hätten einen gemeinsamen Tatplan gefasst, seien mit einem gefährlichen Werkzeug in eine Privatwohnung eingedrungen, in der viele Unbeteiligte waren, begründete der Richter, warum er keinen minderschweren Fall sehe. Eine Freiheitsstrafe sei erforderlich, „ansonsten haben wir irgendwann Wild West auf der Straße“, stellte er klar.

Strafmildernd berücksichtigte das Gericht, dass die Ratenzahlung des im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs verhandelten Schmerzensgelds von 5000 Euro an den Wohnungsmieter begonnen habe.