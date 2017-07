Eine mutige Frau Als Autodidaktin selbstständig in Westerkappeln

Westerkappeln. Seit 13 Jahren betreibt Elzbieta Lukasiewicz ihr kleines Geschäft in der Kreuzstraße. Sie wagte damals ohne Netz und doppelten Boden den Schritt in die Selbstständigkeit als Schneiderin.

Es gab Zeiten, in denen gehörte eine Nähmaschine genauso selbstverständlich in einen ordentlichen Haushalt wie ein Bügeleisen, wie Töpfe oder ein Kühlschrank. Längst sind sie vorbei. Doch die Nähkunst im Speziellen scheint eine Art Renaissance zu erleben. Gerade auch junge Leute bekommen zunehmend Spaß, selbst Stoffe zu gestalten, zu bearbeiten oder Hosen ihrer Kinder für ein paar Euro oder sogar nur Cent selbst zu flicken.

Renaissance? Wiedergeburt? Elzbieta Lukasiewicz lacht da nur sympathisch offen. Sie näht seit vielen, vielen Jahren. Unglaublich, dass diese Frau Autodidaktin ist. In ihrem Laden in der Kreuzstraße geben sich die Kunden selbst jetzt in den Ferien immer wieder regelrecht die Klinke in die Hand.

Zwei Jahre Durststrecke

Und dabei war der Anfang so schwierig. Mutig hatte sich Elzbieta Lukasiewicz in die Selbstständigkeit gewagt. Sie war arbeitslos geworden, musste Geld verdienen. Aber: „Die Leute kamen nicht. Die ersten zwei Jahre waren wirklich schlimm. Ich hatte eine richtige Krise“, erzählt sie offen – und lacht dabei. Diese harte Zeit, sie ist eben längst vorbei. Ihr Mut hat sich gelohnt.

Seit 13 Jahren hat die gebürtige Polin nun ihr kleines Geschäft in der Kreuzstraße. Davor hatte sie kurz einen Raum angemietet in dem Haus, in dem heute die Volkshochschule zu finden ist. Angefangen hatte sie zu Hause im Keller. In Velpe wohnt sie mit ihrem Mann. Vor 30 Jahren kam sie nach Deutschland.

Lieblingsbluse wird enger genäht

Eine Frau steht – vermutlich mit einer Freundin oder Nachbarin – im Geschäft. Sie muss abgenommen habe, die Lieblingsbluse ist auf jeden Fall viel zu weit. Elzbieta Lukasiewicz steckt ab und unterhält sich munter mit den beiden Frauen. Klar, sie wird das Lieblingsstück schmaler schneidern, sodass das gute Stück wieder tadellos sitzt. Derweil wartet ein junger Mann, der wohl eine Hose kürzen lassen möchte, vor der Umkleidekabine. Auch ein zweifacher Vater ist dieser Tage im Laden gewesen, um eine Hose auf die richtige Länge bringen zu lassen. Die passenden Schuhe hatte er dabei.

Kleider für besondere Ereignisse

Apropos Schuhe: Ganz viele Damenschuhe stehen im Fenster. Nein, Deko seien die nicht, lacht die 59-Jährige. Und sie wolle die auch nicht verkaufen. Elzbieta Lukasiewicz näht auch Kleider für Kunden. Und wenn dann bei der Anprobe die passenden Schuhe fehlen – das geht gar nicht. Ein Griff ins Fenster ist dann obligatorisch.

Hochzeiten, Jubiläen, Entlassfeiern, Konfirmationen: Das sind die Ereignisse im Leben, die auch Kunden in das kleine Geschäft führen, die sich etwas Besonderes zum Anziehen für die jeweilige Feier wünschen. Und wenn dann später zum Beispiel eine Abschlussschülerin zu Elzbieta Lukasiewicz kommt und ihr glücklich und stolz ein Foto im neuen Kleid vom Abschlussball zeigt, dann sei das für sie „die schönste Motivation“, sagt die 59-Jährige.

Wie gesagt, das Nähen boomt. Ob sie nicht Lust habe, selbst Kurse zu geben, wird Elzbieta Lukasiewicz oft gefragt. „Nein“, kommt sofort (lachend) die Antwort, und dann der Satz: „Dazu habe ich gar keine Zeit.“