Neuer König kommt aus Bevergern Schützenverein Metten feiert am 10. Juni

Westerkappeln. Das hat es in der langen Geschichte des Schützenvereins Metten auch noch nicht gegeben: Der neue König ist ein Bevergerner. Am Samstag setzte sich Dirk Baune erst im Stechen gegen seinen Schützenbruder Eike Wibbeler durch.

Unter den 25 zur Teilnahme am Königsschießen berechtigten Anwesenden kristallisierte sich laut Mitteilung schnell heraus, dass nur Baune und Wibbeler gemeinsam um die Königswürde ringen würden. Mit jeweils 29 von maximal 30 möglichen Ringen lagen beide klar vor den übrigen Schützen.

Aufgrund des Gleichstands musste daher zum ersten Mal seit längerer Zeit die Entscheidung im Stechen fallen. Nach der Abgabe von jeweils drei weiteren Schüssen stand Baune mit zwei Ringen Vorsprung als neuer Regent fest. Mit auf den Thron nimmt Dirk Baune seine Frau Eva-Maria, an der Seite von Vizekönig Eike Wibbeler steht dessen Frau Silke.

Da der neue Schützenkönig mit seiner Familie in Bevergern lebt und der Vizekönig sogar etwa 1,5 Stunden Autofahrt von seiner Mettener Heimat seinen Lebensmittelpunkt hat, das Schützenfest aber am Samstag, 10. Juni, erneut im Garten der Gaststätte „Treffpunkt“ gefeiert wird, treffen sich die Schützen am Samstag, 10. Juni, um 15.45 Uhr auf dem Hof von Margot und Egbert Giersch, Langenbrücker Straße 25. Nach einem kurzen Marsch in die Nachbarschaft, bei für die älteren Mitglieder wieder ein Planwagen zum Einsatz kommt, werden dort die neuen Majestäten ausgeholt und die Kette übergeben. Danach erfolgt um 17.15 Uhr im Garten des „Treffpunkts“ die Proklamation. Für Kinder steht dort eine Rollkistenbahn zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung. Die musikalische Unterhaltung wird zunächst von den „Herolds“ aus Pye gestaltet, im Anschluss legt auf dem Festzelt DJ Olli auf.

Der Eintritt ist kostenlos, für Verpflegung sorgt das Team des Treffpunkts.