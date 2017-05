Fangsänge und ein Heimsieg Zweites Menschenkicker-Turnier in Obermetten

Westerkappeln. Ein großes Spektakel gibt es am Schützenfestwochenende in Obermetten ja bereits seit einigen Jahren. Bullriding, Tauziehen oder der „Kampf der Gladiatoren“ haben zumindest den Aktiven immer viel Spaß gemacht. Im vergangenen Jahr hat die „Obermettener Menschenkicker-Meisterschaft“ ihre Premiere gefeiert.

Dieses Jahr hat sich deutlich bestätigt, dass die Schützen aus dem Westerkappelner Südwesten mit dieser Idee einen Volltreffer gelandet haben.

Schon eine knappe Stunde vor dem Beginn des lustigen Fußballspektakels war der Festplatz am Obermettener Vereinsheim bis auf den letzten Platz gefüllt. Nicht nur die zwölf angemeldeten Mannschaften stimmten sich schon auf den Abend ein, sondern auch viele Zuschauer jeden Alters genossen die ausgelassene Stimmung vor dem Festzelt.

Großer Andrang

Achim Frehmeyer, seit Mittwoch König in Obermetten und seit Jahren einer der Hauptorganisatoren der urigen sportlichen Wettkämpfe, konnte deshalb zügig ein positives Fazit ziehen. „Die Resonanz ist schon super“, sagte er mit Blick auf den großen Andrang. Tatsächlich hätte das Turnier wohl auch noch größer ausfallen können, so viele interessierte Teams hatten sich gemeldet.

Echte Stadionatmosphäre

„Die Mannschaften, die schon letztes Jahr dabei waren, hatten natürlich Vorrang“, erläuterte Frehmeyer zum Teilnehmerfeld. Das war eine gute Entscheidung, denn die Teams überließen nichts dem Zufall. Extra angefertigte T-Shirts, bunte Sonnenbrillen, Trommeln und Fangesänge sorgten für echte Stadionatmosphäre. Die teilnehmenden Teams hatten sich viel einfallen lassen und sogar – wie „Die wilden Weibers“ – eigene T-Shirts bedruckt.

Mit Luft aufgeblasenes Spielfeld

Im Menschenkicker selbst war dagegen harte Arbeit angesagt, denn in der Abendsonne kamen die Hobbykicker richtig ins Schwitzen. Vor allem die Torhüter, denn die mussten in diesem Jahr mit veränderten Bedingungen zurechtkommen. „Wir haben ein anderes Menschenkickermodell mit größeren Toren“, beschrieb Frehmeyer das mit Luft aufgeblasene Spielfeld. So gab es dann auch unzählige Jubelarien, verzichteten die Kicker doch auf taktisches Geplänkel und suchten aus allen Lagen den Torabschluss.

Heimsieg der Lokalmatadoren

Moderator Udo Etgeton konnte sein Mikrofon kaum aus der Hand legen, war damit aber bestens zufrieden. „Die Entscheidung, ein Menschenkickerturnier zu machen und damit draußen vor dem Zelt zu sein, war definitiv eine gute Entscheidung“, sagte Etgeton, der sich auch eine Neuauflage im nächsten Jahr vorstellen kann.

Mit dabei sein wird dann wohl auch wieder das Team von „Atletico Obermetten“, denn die Lokalmatadoren lieferten auf dem Court die beste Leistung ab und sicherten sich mit Einbruch der Dunkelheit den Titel.

1-Euro-Party für alle Altersgruppen

Im Anschluss wackelten dann die Zeltwände; der Schützenverein hatte zur traditionellen 1-Euro-Party eingeladen und sich damit ein großes Partyvolk gesichert. 10000 Flyer hatte der Verein im Vorfeld gedruckt und in der Region verteilt. In Zeiten, in denen viele Schützenvereine ihre Feierlichkeiten immer kleiner werden lassen, drehen die Obermettener richtig auf. „Wir bieten hier für alle Altersklassen etwas an und freuen uns über die vielen Leute, die zu uns kommen“, war Frehmeyer sichtlich zufrieden mit der Arbeit seines Vereins.

Das waren wohl auch die Teams, denn die ausgeschiedenen Kicker feierten bis in die Morgenstunden und richteten den Blick schon wieder aufs Turnier im nächsten Jahr.