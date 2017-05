Ausfahrt bei Sommerhitze 2. Radtourenfahrt des THC Westerkappeln

Westerkappeln. 40 Rosinenbrote, 2000 Stück Gebäck 500 Liter Getränke und 200 Flaschen alkoholfreies Weizenbier – da brauchte jemand offensichtlich Kalorien und Erfrischung. Gemessen an der Zahl der Konsumenten relativiert sich die Menge jedoch. Über 300 Pedalritter sind am Samstagmorgen im Schulzentrum bei der zweiten Radtourenfahrt (RTF) des THC Westerkappeln an den Start gegangen.

Ein rundum gelungenes Event, wie nicht nur Friedel Meyer, Vorstandsmitglied der THC-Radsportabteilung, meinte.

Nette Ausfahrt für alle

„Was haben wir heute für ein Glück“, sagte Meyer vor dem Start mit Blick in den strahlend blauen Himmel. Ab 9 Uhr schwärmten die Sternfahrer aus. Vier Strecken hatte der THC den Teilnehmern zur Auswahl gegeben. Diese führten über 49, 77, 110 und 152 Kilometer quer durchs Tecklenburger Land. „Das soll eine nette schöne Ausfahrt werden, die sportliche Leistungsstärke ist nicht ausschlaggebend“, betonte Sabine Heiber, stellvertretende Vorsitzende der Radsportabteilung. Zwischen 12 und 16 Uhr kehrten die Teilnehmer ins Westerkappelner Schulzentrum zurück. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen hatte sie eine Höchstleistung erbracht.

Die schönste Nebensache der Welt

Mit dabei war auch Hedwig Kalin aus Recke. Die 60-jährige fährt für die RSG Steinbeck und ist seit 2002 aktive Radsportlerin. Im Schnitt legt sie pro Jahr 5000 bis 6000 Kilometer auf dem „Drahtesel“ zurück. Am Samstag nahm sie die Tour über 110 Kilometer in Angriff, die auch an ihrem Heimatort vorbeiführte. „Fahrradfahren gehört zu den schönsten Nebensachen der Welt“, sagte Hedwig Kalin. Findet auch ihr Mann Detlef, der mit ihr an den Start ging.

Pedalritter aus der Region und darüber hinaus

„Gruppetto del padres“ (zu deutsch „Das Team der Väter“) steht auf dem Shirt von Markus Bischoff-Wittrock aus Ibbenbüren. „Wir sind sieben Väter, die jeden Sonntagmorgen vor dem Frühstück eine Tour rund um Ibbenbüren drehen. Damit wir der Familie keine Zeit rauben“, sagte Bischoff-Wittrock schmunzelnd. Die Ibbenbürener waren mit drei Vätern dabei.

Der THC konnte viele Sternfahrer von benachbarten Vereinen wie aus Rheine, Emsdetten, Greven, Lengerich, Lohne, Bramsche, Engter, Osnabrück, Münster, und Rietberg begrüßen, aber auch Radfahrer aus Aurich, Delmenhorst, Hamburg, Hannover, Köln, Dortmund, und Bochum scheuten die Anfahrt nicht.

„Ich hatte Kontakt zu Sportlern aus Gelsenkirchen, die vier Tage in unserer Region verbracht haben“, berichtete Friedel Meyer. „Ich habe für sie eine Tour nach Porta Westfalica ausgearbeitet und sie zu unserer RTF eingeladen.“ Mit 15 Leuten seien die Gelsenkirchener da gewesen, untergebracht waren sie im Parkhotel Osnabrück. Jeder von ihnen habe an den vier Tagen rund 580 Kilometer gefahren.

Besonders freute sich Meyer über die Teilnahme von fünf Niederländern aus Ootmarsum bei Denekamp, die er im April in Tecklenburg kennengelernt hatte. Die seien super zufrieden gewesen und hätten angekündigt, im nächsten Jahr noch mehr Radler mitzubringen.

Organisation und Sicherheit

Am Start, unterwegs und wieder am Ziel kümmerte sich der THC um die Teilnehmer. Das fünfköpfigen Organisationsteam mit Sabine und Tom Heiber, Frank Denzol, Jürgen Igelbrink sowie Detlev Strotmann wurde von 50 Helfern des Vereins unterstützt. Zur Sicherheit für die Radler wurde in der „Düsterdieker Niederung“ sogar die Straße gefegt.

Zum positiven Fazit Meyers gehört auch, dass es unterwegs keine Unfälle gab, „nur drei Platten“, berichtete der Schriftführer der Radsportabteilung. Einen etwas größerer Schaden hatte allerdings einer der Gelsenkirchener, dem das Schaltauge abgerissen war. „Der hat sich ins Ziel gequält und wurde dann von uns zum Parkhotel nach Osnabrück gebracht“, berichtete Meyer weiter.

Die Resonanz der Teilnehmer sei aber durchweg positiv gewesen. „Es haben sich bei mir sogar zwei neue Mitglieder angemeldet.“