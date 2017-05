Achim Frehmeyer regiert Schalke ist jetzt König in Obermetten

weß Westerkappeln. Die Fußballfans von Schalke 04 hatten in der zurückliegenden Saison wenig Grund zur Freude. Am Himmelfahrtstag war das zumindest für den Anhang in Obermetten anders, auch wenn der Anlass wenig mit Fußball zu tun hatte. Unter blau-weißem Himmel ist Achim Frehmeyer zum neuen König proklamiert worden und dieser ist seines Zeichens auch Vorsitzender des Fanclubs „AufSchalke Obermetten“.

„Warum wollt ihr Meister werden, wenn ihr eurem ersten Vorsitzenden als König von Obermetten zujubeln könnt ?“, meinte Oberst Holger Lagemann in seiner Festrede.

Frehmeyer hatte sich am Mittwochabend beim Königsschießen am Ende eines spannenden Wettkampfs gegen Norbert Kenning durchgesetzt, auch dieser ein Schalke-Fan. An Frehmeyers Seite regiert seine Frau Janine. Norbert Kenning und dessen Frau Gabi bilden das Ehrenpaar.

Terror überschattet auch Schützenfreude

Obermetten sei sicher nicht der Nabel der Welt, sagte Oberst Lagemann. „Aber was in der Welt passiert, berührt uns als Schützenbrüder auch“, betonte er mit Hinweis auf den Terroranschlag in Manchester, wo wehrlose Kinder und Jugendliche wahllos getötet worden seien. „Solange es Idioten gibt, die wie in Dortmund einen voll besetzten Bus in die Luft sprengen, um reich zu werden oder glauben, wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, je mehr Menschen man tötet, desto mehr Jungfrauen warten im Paradies auf sie, solange wird Terror leider ein Thema sein“, glaubt Lagemann.

Langjährige Treue

Aber es gebe auch viele Menschen, die ein gutes Zeichen setzen, die sich ehrenamtlich engagierten, die zu ihrem Verein stehen, betonte Lagemann und dankte den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue. Seit 25 Jahren gehört Reinhard Miete dem Schützenverein an, auf 40 Jahre Mitgliedschaft können Roland Schulte, Friedhelm Aufderhaar und Wilfried Speckemeyer zurückblicken.

Vorsitzender Mario Brönstrup und Hauptmann Heiko Pötter überreichten überdies Urkunden für ganz besondere Jubiläen. Erich Aufderhaar und Wilfried Brockmann sind seit 60 Jahren Mitglied im Schützenverein Obermetten..

Drei Neuaufnahmen konnte der Verein im letzten Jahr vermelden. In Zusammenarbeit mit den Schützenvereinen Seeste sowie Ost- und Westerbeck bemühen sich die Obermettener, Kinder und Jugendliche für den Schießsport und das Schützenwesen zu begeistern. So haben die drei Vereine einen Laserwettbewerb gestartet, an dem Kinder von sechs bis zwölf Jahren teilnehmen können.

Zukunftssorgen

Nachwuchsarbeit tut offensichtlich not, wie Lagemann in seiner Festrede auf die Veränderungen im Westerkappelner Schützenwesen deutlich machte. In Sennlich werde demnächst der Schießstand abgerissen und mit dem Bürgerschützenverein Westerkappeln ruhe ein Verein mit über 200-jähriger Geschichte. „Umso glücklicher bin ich, wenn ich die stattliche Zahl der angetretenen Schützenbrüder und -schwestern vor mir sehe“, sagte Lagemann.

Nach dem Königsschießen, Proklamation und Tanz an Himmelfahrt sowie dem Menschenkicker-Turnier am Freitag geht das Schützenfest heute Abend mit einer 80er & 90er Party mit der Band „Sweet Dreams“ ins Finale. Im Obermettener Vereinsheim wird außerdem ab 20 Uhr das DFB-Pokalendspiel Frankfurt gegen Dortmund übertragen.