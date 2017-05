Zum Kämmerer bestellt Westerkappeln: Mehr Kompetenzen für Thomas Rieger

Westerkappeln. Beifall für Thomas Rieger: Der 53-Jährige ist am Dienstagabend vom Gemeinderat mit sofortiger Wirkung zum Kämmerer bestellt worden.

Nur die CDU klatschte nicht mit. Denn die Union lehnte die „Beförderung“ geschlossen ab, obwohl sie die Arbeit Riegers „toll“ findet, wie der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Jonas versicherte.

Mehr Kompetenzen

„Beförderung“ trifft es allerdings nur bedingt. Rieger war bislang als Leiter der Finanzabteilung schon der Kämmerer, allerdings nur ein „beauftragter“. Als in dieser Funktion nun bestellter Kämmerer verdient Rieger zwar nicht mehr als vorher, er hat aber laut nordrhein-westfälischer Gemeindeordnung mehr zu sagen. So hat er das Recht zur schriftlichen Stellungnahme, soweit die Bürgermeisterin von seinem Haushaltsentwurf abweicht. Außerdem darf er in den Beratungen des Rates eine andere Meinung zum Haushalt vertreten als Annette Große-Heitmeyer (CDU).

Und Rieger kann nun auch, wenn erforderlich, selbst eine Haushaltssperre verhängen. Diese Kompetenz hatte bislang allein die Verwaltungschefin. Letztmalig hatte Große-Heitmeyers Vorgänger Ullrich Hockenbrink im Jahr 2005 von diesem Instrument Gebrauch gemacht.

Von diesen neuen Machtbefugnissen war am Dienstag im Rat allerdings nicht die Rede. Frank Sundermann, Fraktionsvorsitzender der SPD, betonte, dass der Antrag seiner Partei als eine Form der Wertschätzung für Riegers Arbeit zu sehen sei. Die Beauftragung sei nur eine 1b-Lösung gewesen, die Bestellung zum Kämmerer wirklich erstklassig.

In der vergangenen Woche war das Thema im Hauptausschuss auf Antrag der SPD von der Tagesordnung abgesetzt worden, weil noch Beratungsbedarf mit der Bürgermeisterin bestehe, die nach wie vor infolge eines Verkehrsunfalls Ende April krankgeschrieben ist. Nachdem Große-Heitmeyer gegenüber unserer Zeitung erklärt hatte, sie könne auch mit einer Erweiterung von Riegers Kompetenzen leben, wollte Sundermann nun „keine weitere Hängepartie“ und drängte auf eine Entscheidung.

CDU: Nicht notwendig

Die CDU sah keine Notwendigkeit, Rieger zum Kämmerer zu bestellen. „Wir sind hier nicht im pädagogischen Bereich, wo gelobt werden muss“, meinte Jonas. Die CDU wisse, dass Rieger selbst auf diese Form der Wertschätzung gar keinen Wert lege. „Das größte Lob ist, wenn nicht gemeckert wird.“

Für die Christdemokraten stelle sich die Frage, warum die SPD den Antrag erst jetzt stelle, obwohl die Gemeindeordnung eine Bestellung zum Kämmerer schon seit 2005 zulasse. Die in den Gesetzesparagrafen beschriebenen Konflikte, wie beispielsweise das Aussprechen einer Haushaltssperre, gebe es in Westerkappeln gar nicht, sondern würden mit dem Antrag der SPD nur herbeigeredet.

Schriftlich legte Jonas noch einmal nach: Die Ablehnung des Antrags bedeute keineswegs eine Kritik an der Arbeit oder der Person von Thomas Rieger. „Jedoch können und wollen wir uns nicht an einer Demontage der Bürgermeisterin beteiligen“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Ein solcher Versuch der Demontage sei durch die Antragstellung und Diskussion um die Bestellung eines Beigeordneten vor knapp zwei Jahren vor allem durch Jürgen Schulte von der Bürgergemeinschaft schon einmal unternommen worden, damals aber gescheitert. „Wir halten es für besonders stillos, dass nun der Beschluss zur Bestellung des Kämmerers bei krankheitsbedingter Abwesenheit der Bürgermeisterin herbeigeführt wurde“, so Jonas.

„Überhaupt keine Bedenken“ gegen die Bestellung hatte die Bürgergemeinschaft. Auch wenn es die Möglichkeit dazu schon seit zwölf Jahren gebe, sei dies heute nicht zu spät. Die Argumentation von Jonas „geht völlig an der Sache vorbei“, meinte Schulte.