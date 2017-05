An der Steinkampstraße Rushhour vorm Gartenzaun: Anwohner in Westerkappeln sauer

Westerkappeln. Die Anwohner der kleinen, bisher namenlosen Verbindungsstraße zwischen Steinkampstraße und Friedensstraße sind sauer. Schon seit Jahrzehnten fühlen sie sich gestört von den Autos und Lastern, die in zunehmender Zahl Tag für Tag an ihren Gärten vorbeirauschen.

So zumindest ist ihre Empfindung, die sie seit Neuestem auch mit handfesten Zahlen untermauern können. Die Nachbarschaftsinitiative hat sich die Mühe gemacht und an einem Tag im April die Fahrzeuge gezählt. Dabei kam sie nach eigenen Angaben auf 536 Pkw, Motorräder und Lkw – in 13 Stunden.

Eine Momentaufnahme, wie Anwohner Engelbert Lichtenstein einräumt, deren Ergebnis aber sicherlich nicht zu hoch gegriffen sei. Durch die Autos, die insbesondere in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag die Straße passierten, werde die Lebensqualität deutlich eingeschränkt, sagt er.

Antrag der Initiative

Auf Antrag der Initiative hat sich am Dienstagabend der Bürgerausschuss mit der Verkehrssituation in dem Abschnitt befasst. CDU-Fraktionschef Wolfgang Jonas regte an, die Straße in das Wegenetz aufzunehmen, für das ein Ingenieurbüro derzeit ein Konzept erarbeitet. „Man müsste vielleicht erst einmal den Sinn dieses Weges feststellen.“ Bernd Fischer von der Bürgergemeinschaft schlug vor, dass die Gemeinde zunächst eine Verkehrszählung macht. Die Ausschussmitglieder einigten sich darauf, den Antrag zur Beratung in den Bauausschuss zu geben.

Was die Anlieger besonders auf die Palme treibt, sind die Berliner Kissen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Fahrer ihre Geschwindigkeit drosseln. Das funktioniere aber mitnichten. Denn die Kissen sind inzwischen in die Jahre gekommen. Zigmal wurden sie geflickt. Zu allem Überfluss haben Mitarbeiter des Bauhofes die Teerdecke in dem Bereich der Bremsschwellen angeglichen, sodass sie praktisch wirkungslos seien, wie Anwohnerin Annette Post betont.

Vor 20 Jahren Feldweg

Nach den Beobachtungen der Anwohner wird die Straße in dem Abschnitt zunehmend zur Umgehung der Osnabrücker Straße genutzt. Besonders in den frühen Morgenstunden und gegen Abend rollten die Fahrzeuge über die Fahrbahn, die bis Ende der 1990er Jahre noch ein einfacher Feldweg war. Wenn es nach dem Willen der Anlieger geht, würde die Straße in diesen Zustand wieder zurückversetzt. Weil das, wenn überhaupt, nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist, konzentriert sich die Initiative zunächst auf die Verbesserung des Ist-Zustandes: Es sollen vier Aufpflasterungen mit Betonsteinen errichtet werden.

Rainer Bovenschulte erinnerte in der Bauausschusssitzung daran, dass die Straße einst ein Feldweg war. „Als wir in den 1990er Jahren die Grundstücke kauften, hatte man uns in der Verwaltung versichert, dass sich an diesem Zustand auch nichts ändern würde.“ Zugleich räumte der Anwohner aber ein, dass die Zusage nur mündlich erfolgt sei: „Etwas Schriftliches hierzu fehlt uns leider.“