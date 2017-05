Förderkreis Bullerteich hat sich für 2017 viel vorgenommen Vielversprechender Saisonauftakt

Der Vorstand des Förderkreises Bullerteich zieht eine positive Bilanz (von links): Wolfgang Decking, Christine Bünemann, Bodo Twiehaus und Thomas Wesselmann. Es fehlte Dieter Schulte. Foto: Christoph Pieper

Westerkappeln. Als hätte Petrus es gewusst, dass für den bisher heißesten Tag des Jahres ausgerechnet die Generalversammlung des Förderkreises Bullerteich geplant war. Der Verein konnte also praktisch vor vollem Haus tagen, denn Versammlungsort war das Freibad und das war bis in den Abend hinein rappelvoll. Natürlich tummelten sich deutlich mehr Schwimmbad-Fans im Becken und am Rand als auf den Versammlungsstühlen.