Die Freiwillige Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand an der Schachselstraße angerückt. Dabei wurden offenbar auch Personen verletzt.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Die Freiwillige Feuerwehr ist am frühen Sonntagabend zu einem Zimmerbrand an der Schachselstraße in Seeste gerufen worden. Zunächst sei man lediglich von Nachlöscharbeiten eines Kleinbrandes ausgegangen, berichtete Einsatzleiter Thorsten Schmidt. Deshalb sei die Feuerwehr lediglich in Mannschaftsstärke ausgerückt.