100 Jahre Vereinsgeschichte auf 94 Seiten: Carmen Echelmeyer (links) und Heidrun Speer haben das umfangreiche Archivmaterial des Reit- und Fahrvereins gesichtet und daraus eine fast 100 Seiten starke Chronik erstellt.

Anke Beimdiek

Westerkappeln/Lotte. Von der Pferdezucht über das Rennspektakel bis zum Breitensport: Vor einigen Tagen ist eine umfangreiche Chronik des Reit- und Fahrvereins Westerkappeln, Velpe, Lotte, Wersen erschienen. Darin ist ein Jahrhundert bewegte Vereinsgeschichte reich bebildert auf 94 Seiten zusammengefasst.

In 100 Jahren sammelt sich so manches an: Fotos, Zeitungsartikel, Rechnungsbücher und Nennungsschecks lange vergangener Reitturniere. Mehrere dicke Aktenordner füllten sich so über die Jahre. Viele dieser Dokumente hatte Friedel Echelmeyer,