Mit einer vergleichsweise geringen Strafe kam ein Westerkappelner, der Polizeibeamte beleidigt hatte, vor dem Amtsgericht Tecklenburg davon. (Symbolbild)

dpa/Arne Dedert

Westerkappeln. Wer einen Polizisten beleidigt, muss mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Wiederholungstätern droht sogar eine Gefängnisstrafe. So gesehen ist der Frührentner aus Westerkappeln, der am Mittwoch vor den Amtsrichter in Tecklenburg geladen war, recht glimpflich davon gekommen.

120 Euro muss der 60-Jährige zahlen, weil er im vergangenen August Polizeibeamte als „Scheiß Bullen“ bezeichnet hatte. Die Ordnungshüter erstatteten Strafanzeige, die Staatsanwaltschaft beantragte einen Strafbefehl, den ein Richter dann auc