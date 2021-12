Dr. Jörg Poggemeyer und seine Kollegen im Ärztehaus am Westerkappelner Wilkenkamp setzen pro Woche hunderte Impfspritzen. Vor allem handelt es sich um Auffrischungsimpfungen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Die Gemeinschaftspraxis am Wilkenkamp in Westerkappeln immunisiert, was das Zeug hält. Weil die Nachfrage so riesig ist, wird dort jetzt eine Online-Terminvergabe eingeführt.

Seit April wird im Ärztehaus an der Wilkenkampstraße gegen das Corona-Virus geimpft. Waren die Vakzine anfangs knapp, gibt es derzeit genug davon. „Wir haben das Problem, dass alle eine Impfung wollen und möglichst alle gleichzeitig“, beric