Feuer an Hollenbergs Hügel in Westerkappeln: Es war Brandstiftung

In diesem Haus in Westerkappeln hat es in der Nacht zum 3. Dezember gebrannt. Von der Straße aus war davon am nächsten Morgen nichts zu sehen. Es gab jedoch beträchtlichen Schaden im Inneren des Hauses.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Im Zusammenhang mit der Brandstiftung am Hollenbergs Hügel in Westerkappeln am 3. Dezember laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, wie Heike Piepel, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte.

Details über den genauen Hergang, beispielsweise ob Brandbeschleuniger eingesetzt wurden, könne sie noch nicht nennen.Fest stehe nur, dass das Feuer zweifelsohne vorsätzlich gelegt worden sei. Mittlerweile sei ein zweiter Brandsachverständi