Erst spät konnte Westerkappeln durch Till Schönfeld (rechts) den Siegtreffer auf Schlacke erzielen.

Rolf Grundke

Westerkappeln. In der Herren Kreisliga B2 gewinnt Westfalia Westerkappeln auch das 14. Spiel in Folge und bleibt weiterhin mit 13 Punkten Abstand zum zweitplatzierten BSV Brochterbeck souveräner Tabellenführer der Liga.

Dabei sah es auf dem ordentlich zu bespielenden Ascheplatz in Leeden zunächst nicht so gut für den Gast aus Westerkappeln aus: Der Gastgeber ging bereits nach elf Minuten in Führung. Die Westfalia brauchte einige Zeit, um auf dem ungewohnte