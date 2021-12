Wohnungsbrand in Westerkappeln Handarpe: Was ist die Ursache?

Die Feuerwehr löschte einen Brand auf Hollenbergs Hügel in Westerkappeln.

NWM-TV

Westerkappeln. Am Freitagmorgen geriet eine Wohnung in Westerkappeln Handarpe in Brand. Niemand wurde verletzt. Der Schaden ist beträchtlich.

Die Polizei Steinfurt schätzt ihn auf 150.000 Euro, "grob", wie ein Sprecher der Behörde mitteilte. In der kommenden Woche wird die Wohnung an Hollenbergs Hügel von Sachverständigen untersucht. Auch die bisher unklare Brandursache soll dabe