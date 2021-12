Der Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern findet meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (Symbolbild)

Silvia Marks/dpa

Westerkappeln/Münster. Ein 56-jähriger Mann soll zwei Kinder aus Westerkappeln und die eigene Enkeltochter sexuell missbraucht haben. Weil der Angeklagte schweigt, bleibt den mutmaßlichen Opfern eine Aussage vor Gericht nicht erspart.

Der Prozess gegen einen 56-jährigen Mann aus dem südlichen Westfalen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist in den vergangenen Tagen am Landgericht Münster in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt worde