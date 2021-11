Am Mittwoch öffnet das neue Schnelltestzentrum auf dem Edeka-Parkplatz. Julia Wiesmann und das Unternehmen Testzentren PVM aus Bielefeld sind für den Betrieb verantwortlich. Dass Bürgertests wieder in Westerkappeln angeboten werden, freut Ordnungsamtsleiter Günter Rahmeier.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Die einen wollen auf den Weihnachtsmarkt, andere brauchen den Test für die Arbeit – durch die neuen Corona-Verordnungen müssen sich immer mehr Menschen regelmäßig testen lassen. Ab morgen kann auch in Westerkappeln wieder ein kostenloser Bürgertest gemacht werden. Um 7 Uhr nimmt das neue Schnelltestzentrum auf dem Edeka-Parkplatz seine Arbeit auf.

Getestet werden kann dort quasi im Akkord: An sieben Tagen in der Woche ist die Station geöffnet – werktags täglich durchgehend elf Stunden. Am Wochenende wird neun beziehungsweise fünf Stunden lang getestet. In dem Pavillon, der Ende verga