Der Vorstand des Ortsvereins Lotte mit Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer (hinten, von links): Ulrich Schwabe (Schriftführer), Harm Schwegmann (stellvertretender Vorsitzender), Hartmut Meyer (Vorsitzender), Klaus Schoppenkämper (stellvertretender Kassierer) sowie Benedikt Langemeyer (stellvertretender Kreisvorsitzender) und Jörg Müller (WLV-Kreisstelle) und der Vorstand des Ortsvereins Westerkappeln, (vorne, von links) Johann Ahlert (Schriftführer), Hendrik Helmich (Kassierer), Elke Wieligmann (Vorsitzende) und Matthias Erke (stellvertretender Vorsitzender).

Heinrich Weßling

Westerkappeln/Lotte. Zwei Ortsvereine, eine Sitzung, aber getrennte Wahlen: Die Landwirtschaftlichen Ortsvereine Westerkappeln und Lotte haben jetzt ihre Jahreshauptversammlung im Kuckucksnest in Westerkappeln nachgeholt. Im vergangenen Winter war die Versammlung coronabedingt ausgefallen. Nachgeholt werden mussten auch die Wahlen der Vorstände.

Dass es ein langer Abend für die Mitglieder der Ortsvereine wurde, lag nicht nur an dem Wahlmarathon, sondern auch an den verschiedenen Themen, die die Landwirte auf der Agenda hatten. Die Lage in den Betrieben sei angespannt, so der allgem