Ein Beet trennt Aldi-Parkplatz und Erschließungsstraße ins und aus dem Einkaufszentrum. Für eine Rechtsabbiegespur und einen Fahrradstreifen muss es möglicherweise verkleinert werden oder ganz weichen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Gegen die Pläne des Aldi-Konzerns, die Verkaufsfläche seines Marktes an der Heerstraße um 200 Quadratmeter zu vergrößern, gibt es in der Kommunalpolitik grundsätzlich keine Bedenken. Auflagen würde manch einer aber doch gerne an die Zustimmung knüpfen.

Einen Empfehlungsbeschluss für die Aufstellung eines sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans wollte der Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Planung (ANKP) in seiner jüngsten Sitzung nicht fassen. Dessen Mitglieder möchten ein