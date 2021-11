Vorfahrt übersehen: Frau bei Unfall in Westerkappeln leicht verletzt

Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Mettener Straße in westerkappeln ist am Freitagnachmittag eine 59-jährige Westerkappelnerin leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung in Höhe der ehemaligen Gaststätte Treffpunkt.

Ein 64 Jahre alter Mann aus Wilhelmshaven, der mit einem Mercedes auf der Langenbrücker Straße unterwegs war, wollte nach Angaben der Polizei an der Kreuzung in die Mettener Straße einbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt der 59-Jährigen übers