1:0 gegen Lengerich: Westfalia Westerkappeln mit elftem Sieg in Folge

Westerkappelns Dennis Dauwe (links) setzte viele positive Akzente im Spiel gegen Preußen Lengerich II.

Rolf Grundke

Westerkappeln. In der Herren-Kreisliga B2 kam Westfalia Westerkappeln zu seinem elften Sieg in Folge und führt die Liga weiterhin mit zehn Punkten Vorsprung an.

Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss - nach dieser Devise fertigt die Westfalia einen Gegner nach dem anderen ab. Elf Pflichtspiele, elf Siege und 36:4 Tore, das ist die kaum zu toppende Bilanz, mit der die Elf aufwartet. Im jüng