Wann wird das Traktorenmuseum in Westerkappeln modernisiert?

Der Eingangsbereich zum Traktorenmuseum ist eingehaust und überdacht worden. Der Neuanstrich der Ausstellungsscheunen lässt noch auf sich warten.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. "Wir stehen in den Startlöchern“, erklärte Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer vor einigen Wochen mit Blick auf das Traktorenmuseum in Düte. Dessen Fassaden sollen gestrichen sein. Doch die Gemeinde kommt nicht in die Gänge. Grund ist ein ausstehender Förderbescheid.

50.000 Euro will die Kommune als Mitglied des Fördervereins für das Traktorenmuseum dieses und nächstes Jahr in dessen Modernisierung stecken. 75 Prozent der in 2021 geplanten Investitionen, im Wesentlichen der Anstrich, wären durch Zu