Die Pfarrkirche St. Margaretha in Westerkappeln. Die Pfarreimitglieder aus Lotte und Westerkappeln wählen am kommenden Wochenende die neuen Kirchenvorstände und Pfarreiräte.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln/Lotte. In der römisch-katholischen Kirche hat der Papst das Sagen. Unter ihm, so eine weitläufige Meinung, bestimmen nur noch Bischöfe und Priester, wo es lang geht. Doch so autokratisch ist die katholische Kirche schon lange nicht mehr. Das zeigt sich am kommenden Wochenende auch in Westerkappeln und Lotte.

Es gibt in den Pfarreiräten und Kirchenvorständen eine Menge Menschen, die ein Wörtchen mitzureden haben. Diese Gremien werden in den fünf nordrhein-westfälischen Bistümern, darunter Münster, am kommenden Wochenende (6./7. November) neu gew