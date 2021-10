Los geht‘s: Den symbolischen ersten Spatenstich setzen (v.l.) der leitende Kreismedizinaldirektor Dr. Karlheinz Fuchs, Projektsteuerer Günter Boymanns, Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, Wehrführer Ingo Bünemann, Niels Hartmann von der Bezirksregierung, Projektplanerin Julia Becker-Vahldieck und der stellvertretende Wehrführer Thorsten Schmidt.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Die Bagger waren schon vor Tagen zwischen Merschweg und Mettinger Straße angerückt, um die Baustelle zu planieren. Seit Mittwochabend geht es jetzt auch ganz offiziell los: Mit dem symbolischen ersten Spatenstich feierte die Gemeinde den Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses.

Von einem „Rettungszentrum“ für Westerkappeln, das in Verbindung mit der Rettungswache in den nächsten anderthalb Jahren am Ortsrand entstehen soll, war dabei sogar die Rede. Im Juli 2023 soll die Feuerwehr, so ist es zurzeit geplant, in ih