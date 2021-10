Westerkappelner Tanzgruppe "Cube" am Samstag bei "Das Supertalent"

Tanz vor Millionen Zuschauern: "Cube" aus Westerkappeln auf der Kölner Bühne der RTL-Castingshow "Das Supertalent".

RTL/Stefan Gregorowius

Westerkappeln. An nur einem Abend wird die Tanzgruppe "Cube" aus Westerkappeln einem Millionenpublikum bekannt. Am Samstag, 30. Oktober, sind sie in der RTL-Castingshow "Das Supertalent" zu sehen.

Die fünfte Sendung der Castingshow wird am Samstag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Noch befinden sich alle Kandidaten in der Casting-Runde. Wenn die Tänzer aus Westerkappeln von mindestens drei Jury-Mitgliedern, zu denen am Samstag die Ehrlich B