Westermann GmbH möchte Rohstoff an Mettinger Straße in Westerkappeln abbauen

An der Straße Am Sundern, hier ein Bild aus dem Sommer 2013, wurde schon vor einigen Jahren mit dem Abbau von Ton begonnen. Jetzt möchte die Westermann GmbH aus Ibbenbüren an der Mettinger Straße ebenfalls eine Tongrube erschließen. (Archivfoto)

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Auf einem Acker an der Mettinger Straße soll in den kommenden Jahren eine neue Tongrube entstehen. Unweit der Abgrabungsstätte an der Straße Am Sundern möchte die Westermann GmbH & Co. KG aus Ibbenbüren eine weitere Grube erschließen und den Rohstoff abbauen.

Im Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung stellte das Unternehmen seine Pläne jetzt vor.Die beiden Ackerflächen, um die es geht, liegen in der Nähe zur Mettinger Grenze und südlich der Gleisanlage. Insgesamt sind die Grundstü