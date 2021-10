Laub nimmt der Bauhof in Westerkappeln kostenlos an. Jetzt stellt die Gemeinde außerdem vier Container auf, in denen Bürger die Blätter entsorgen können. (Symbolbild)

Sven Hoppe/dpa

Westerkappeln. Ab kommender Woche können Bürger in Westerkappeln erstmals auch außerhalb der Öffnungszeiten des Bauhofs kostenlos Laub abgeben. Wie die Gemeinde mitteilt, werden dazu an verschiedenen Standorten Container aufgestellt.

Insgesamt sind vier Standorte geplant. Die Container stehen ab Montag, 25. Oktober, an diesen Straßen:Pommernstraße Ecke Am Königsteicham Parkplatz Von-Loen-Straßean einem unbefestigten Stichweg an der Johannes-Calvin-Straßein der Siedlung