So unbürokratisch gibt es Zuschüsse für Gründächer in Westerkappeln

Ein Blick auf grüne Vegetation anstatt schwarzer Dachpappe: Auf ihrem Carport hat Familie Schwope ein Gründach angelegt. Fast 40 Prozent der Kosten bekommen sie durch ein kommunales Förderprogramm erstattet.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Vor rund einem halben Jahr hat die Gemeinde Westerkappeln einen Fördertopf für Dachbegrünungen aufgelegt. Bis vor Kurzem sei daraus noch kein Cent beantragt worden, teilte Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer jüngst auf Nachfrage mit. Gibt es also kein Interesse an Zuschüssen für Gründächer?

Keinesfalls. Denn offenbar fließen demnächst die ersten Gelder aus dem Fördertopf, in den die Gemeinde immerhin 25.000 Euro eingestellt hat.Familie Schwope hat vor wenigen Tagen auf Carport und Eingangsüberdachung an ihrem Haus an der Straß