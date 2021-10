Kleine Turnhalle in Westerkappeln muss bis Silvester saniert sein

Die Industrieverglasung der kleinen Turnhalle ist verschwunden. Die großen Fenster werden später zugemauert. Übergangsweise sind große Sperrholzplatten eingebaut worden.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Während die Handwerker für den Oberstufen-Anbau der Gesamtschule in Westerkappeln in den nächsten Tagen abrücken, haben die Bauarbeiten an der benachbarten kleinen Turnhalle gerade erst begonnen. Für das Projekt gibt es doppelten Zeitdruck.

Zum einen möchten die Vereine schnellstmöglich wieder zurück in die Halle, vor allem aber muss die Sanierung bis zum Jahresende abgeschlossen sein, weil der Gemeinde sonst Bundeszuschüsse durch die Lappen gehen könnten. Fenster pr