Das Tempo-30-Piktogramm auf der Großen Straße soll wieder entfernt werden.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Das erst kürzlich auf der Großen Straße in Westerkappeln aufgebrachte Piktogramm als Hinweis auf eine Tempo-30-Zone soll wieder verschwinden. Das deutete Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer in der jüngsten Ratssitzung an.

Jürgen Schulte, Fraktionsvorsitzender der Bürgergemeinschaft, hatte noch einmal darauf hingewiesen, dass dieses Piktogramm „absolut kontraproduktiv“ sei. Bereits im vorherigen Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und