Sprengmeister Michael Schneider legt Kirchturm in Handarpe um

Um Punkt 15.30 Uhr fiel am Freitag nach einer ohrenbetäubenden Explosion der Glockenturm der Kirche Handarpe um.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Am Freitagnachmittag hat Sprengmeister Michael Schneider den Kirchturm in Handarpe zu Boden stürzen lassen. Wir waren dabei.

Ein lang gezogener Warnton erschallt über dem Ortfeld. Das bedeutet: Sofort in Deckung gehen. Über der Siedlung liegt in diesem Moment eine gespannte Ruhe. Wenig später zwei kurze Töne: Gleich knallt es. „Drei, zwei, eins – Zündung!“ Ein oh