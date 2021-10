Glockenturm in Handarpe wird am Freitag um 15.30 Uhr gesprengt

Vom einstmaligen Kirchenschiff und den Gemeinderäumen ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Der Glockenturm soll am Freitag fallen.

Simon Gebbe

Westerkappeln. Von der evangelischen Kirche in Handarpe ist nur noch ein großer Schutthaufen übrig geblieben, nur noch der 22 Meter hohe Glockenturm ragt in den Himmel. Am Freitag wird aber auch er „in die Waagerechte gelegt“, wie Sprengmeister Michael Schneider es nennt.

Anfang der Woche informierten Patrick Wenkers, Bauleiter der Firma Wolters, Baupresbyter Wolfgang Echterhoff und Schneider rund zwei Dutzend Anwohner über den Ablauf der Kirchturm-Sprengung. Diese findet am Freitag Punkt 15.30 Uhr stat