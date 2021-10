Anwohner fordern Fuß- und Radweg entlang der L501 in Westerkappeln

"Wir brauchen ein Fuß- und Radweg entlang der L501", fordern die Anwohner Marcel Hermann (links) und Andreas Lämmel. Unterstützung kommt von der SPD.

Jessica von den Benken

Westerkappeln/Lotte. "Überall werden Radwege gebaut, aber nicht hier. Warum?", ärgert sich Andreas Lämmel. Er wohnt in Westerkappeln an der Landstraße 501 am Schafberg und findet die Zustände für Fußgänger und Radfahrer katastrophal.

Und Lämmel ist nicht allein mit seinem Ärger. Auch seine Nachbarn, Marcel und Kristina Hermann, halten die Verkehrssituation direkt vor ihrer Haustür untragbar. "Das ist die Schulbus- und Fahrradstrecke für unsere Kinder, und hier gibt es n