Warum ist die Ampel in Westerkappeln immer grün?

Meistens grün: Die Ampel in Höhe der Rettungswache an der Mettinger Straße in Westerkappeln.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. An der Ampel in Höhe der Rettungswache an der Mettinger Straße gibt es eigentlich immer freie Fahrt. Sie steht rund um die Uhr auf Dauergrün.

Das kritisiert Ratsmitglied Jürgen Schulte (Bürgergemeinschaft): „Das ist Energieverschwendung und Lichtverschmutzung. Lässt sich die nicht abschalten?“, wollte er vergangene Woche in der Ratssitzung wissen.Bürgermeisterin Annette Große-Hei