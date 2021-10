Der Westerkappelner SPD-Ratsvorsitzende Frank Sundermann will im Mai erneut in den Düsseldorfer Landtag einziehen.

SPD/Norbert Gaßner

Westerkappeln. Frank Sundermann will am 15. Mai 2022 erneut als Direktkandidat der SPD für das Landtagsmandat im Wahlkreis 82/Steinfurt III antreten. Das hat der 55-Jährige am Freitagabend anlässlich der Jahreshauptversammlung seines Ortsvereins in Westerkappeln angekündigt.

„Ich habe Lust dazu, und die habe ich, weil es die Menschen sind, für die ich mich einsetzen möchte“, erklärte Sundermann zu seiner Motivation. Seine Kandidatur muss allerdings noch von der Wahlkreisdelegiertenkonferenz der SPD am 28. Oktob