In Westerkappeln interviewen Schüler Verkehrsteilnehmer – warum?

So ähnlich könnte es am Donnerstag auch an den Einfallstraßen in Westerkappeln aussehen: Die Polizei stoppt den Verkehr, junge Interviewer befragen die Verkehrsteilnehmer.

IPW Ingenieurplanung

Westerkappeln. „Wohin fahren Sie?“ und „Woher kommen Sie?“: Um diese beiden Fragen geht es am Donnerstag, 23. September, bei einer Verkehrserhebung in Westerkappeln, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hat.

Auto- und Lkw-Fahrer, Radler sowie Motorradfahrer müssen sich zwischen 15 und 19 Uhr darauf einstellen, von der Polizei gestoppt und von jungen Interviewern befragt zu werden. Anders als bei einer echten Polizeikontrolle muss niemand seine