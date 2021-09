Im Beisein von Friedhelm Scheel und Eric Kenkel (vorne, v.l.) zeichnete Nabu-Geschäftsführer Gisbert Lütke (hinten l.) den Hof Kampmeyer für das Engagement für Steinkauze und Schleiereulen aus. Friederike Kampmeyer nahm die Auszeichnung in Form einer Nabu-Plakette entgegen.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Steinkauze und Schleiereulen sind seit mehr als 30 Jahren auf dem Hof Kampmeyer am Meyer-Düte-Weg in Westerkappeln-Sennlich gern gesehene Besucher. Am Wochenende wurden die Gastgeber mit einer Auszeichnung bedacht, die Friederike Kampmeyer mit Stolz am Eingangsbereich ihrer Haustür montieren ließ.

„Bei uns sind Eulen willkommen“, ist darauf zu lesen. Senior Heiner Kampmeyer (69) berichtete, dass er zeit seines Lebens diese Tiere auf oder in der Nähe des Hofes beobachtet hat. „Seit einigen Jahrzehnten sind die Eulen Gäste in unserer a