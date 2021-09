Dr. Henning Benduhn (links) hat seine Praxis an der Bullerteichstraße an Wolfgang Thrän übergeben. Der Allgemeinmediziner hat vorher als Facharzt für Orthopädie in der Gemeinschaftspraxis am Wilkenkamp gearbeitet. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer freut sich über diese Lösung.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Weil er keinen Nachfolger für seine Praxis an der Bullerteichstraße in Westerkappeln fand, praktizierte Dr. Henning Benduhn weiter, obwohl er schon vor zehn Jahren in Rente hätte gehen können. Nun hat er jemanden gefunden, in dessen Hände er seine Praxis geben kann.

Der Anruf des Kollegen kam unverhofft. Schon seit mehreren Jahren war Dr. Henning Benduhn erfolglos auf der Suche nach einem Nachfolger für seine Praxis, als sich vor mehreren Monaten Wolfgang Thrän bei ihm meldete. Dass der Arzt, der nur e