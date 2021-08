Altes Handwerk und eine mittelalterliche Hochzeit in Westerkappeln

Mittelalterliche Hochzeit: David Inderwisch und Lea Sundermann ließen sich von Bruder Goswin trauen.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Der Mittelaltermarkt in Westerkappeln am Wochenende ist für die Organisatoren "Werbung für Westerkappeln". Neben Ritterkämpfen, altem Handwerk und regem Handel konnten die Besucher am Sonntag noch etwas ganz Besonderes erleben: eine mittelalterliche Hochzeit.

Mit Eigenlob sollte man sparsam umgehen. An dieser Stelle darf sich Mike Blavius-Boußillot aber sicher selbst auf die Schulter klopfen. „Wir haben gezeigt, dass solche Veranstaltungen funktionieren können“, erklärt der 49-Jährige nach drei