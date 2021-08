Bereit zum Kampf: Die Ritter lieferten sich immer wieder Schaukämpfe.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. „Jubel“ schallt es immer wieder über den Kirchplatz. Und zum Jubeln war Mike Blavius-Boußillot innerlich schon am Freitagabend zumute. „Für uns ist es schon seit Jahren ein Traum, so etwas zu machen“, meinte der Westerkappelner, der mit seiner Frau Julia den 1. Mittelaltermarkt in Westerkappeln organisiert hat. Ihre Erwartungen wurden sogar übertroffen. „Das ist ein Hammer“, kommentierten sie die Resonanz.

Am Freitag waren – trotz Regens am Abend – bereits insgesamt 580 Besucher auf dem eingezäunten Platz. Am Samstag wurden über den Tag verteilt 1886 gezählt. Und auch am Sonntag strömten die Besucher herbei, immer wieder gab es eine lange War