Keine Angst, die wollen nur spielen... - Während des ganzen Wochenendes ist eine Horde Orks auf dem Mittelaltermarkt unterwegs. Die Hunde kommen allerdings nicht mit, betonen die Veranstalter.

privat/IVZ

Westerkappeln. Sollten Ihnen am Wochenende auf dem Kirchplatz ein paar schräge Gestalten in die Quere kommen, nicht erschrecken. Die wollen nur spielen. Die Horde Orks – diese hässlichen, krummbeinigen Fantasy-Figuren treiben sonst in J. R. R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ ihr Unwesen – ist von Freitag bis Sonntag auf dem 1. Mittelaltermarkt in Westerkappeln zu Gast. Zu erleben gibt es natürlich Einiges mehr.

Mike Blavius-Boußillot, der das Spektakel zusammen mit seiner Frau Julia in Zusammenarbeit mit dem Verein „Das Kappelner Band„ organisiert, ist hörbar im Stress. „Das gehört dazu“, meint er lachend. Ein bisschen Lampenfieber haben die beide